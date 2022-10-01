ملف الصباح
وصمة عار على جبين المشرع
الحسين الراجي* ظلت مراجعة النصوص القانونية المنظمة للإجهاض بالمغرب نقطة تؤثث لائحة مطالب الحركة الحقوقية والجمعوية بالمغرب منذ سنوات الثمانينات، غير أن القرار التشريعي لم يقو على الخوض في أية محاولة لإصلاح هذه النصوص إن من حيث شكلها أو موضوعها، بحيث لم يكتب لأي مبادرة تشريعية أنأكمل القراءة »
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