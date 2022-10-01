خاص
مراكـش… السياحـة تتعافـى ولكـن
تخوف من تداعيات الحرب على الأوربيين ومهنيون يشتكون “كاغيط الزواج” والتضييق على الحريات عانت مراكش كثيرا بسبب «كوفيد 19». وكادت سياحتها، التي يقف عليها وحدها اقتصاد المدينة كلها، تفلس تماما بسبب التقييد والإجراءات الصارمة التي فرضتها السلطات من أجل الحد من تفشي الوباء، والتي استمرت سنتين تقريبا،أكمل القراءة »
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