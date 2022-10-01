ملف الصباح
مضاعفات صحية خطيرة
الدكتور حمضي قال إن الاجهاض غير الآمن يضع حياة المرأة أمام خطر الموت كشف الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في سياسات والنظم الصحية، مخاطر الإجهاض غير الآمن، والذي تضطر بعض الحوامل إلى إجرائه للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه. وأوضح حمضي في حوار مع “الصباح” أن المضاعفاتأكمل القراءة »
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