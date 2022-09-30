الصباح الفني
أحرار و”لمبروك” بأوربا
تستعد الفنانة لطيفة أحرار للقيام بجولة فنية في أوربا بمسرحية “لمبروك”، من إعداد وإخراج أمين ناسور، وتنطلق فاتح أكتوبر المقبل. وستحط الجولة المسرحية الرحال بعدة دول أوربية منها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، حيث سيكون الجمهور المغربي خارج أرض الوطن على موعد مع عرض يقدم بدعم من وزارة الشؤونأكمل القراءة »
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