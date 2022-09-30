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الصباح الفني

أحرار‭ ‬و‭”‬لمبروك‭” ‬بأوربا

منذ 20 ثانية
تستعد‭ ‬الفنانة‭ ‬لطيفة‭ ‬أحرار‭ ‬للقيام‭ ‬بجولة‭ ‬فنية‭ ‬في‭ ‬أوربا‭ ‬بمسرحية‭ “‬لمبروك‭”‬،‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬وإخراج‭ ‬أمين‭ ‬ناسور،‭ ‬وتنطلق‭ ‬فاتح‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬ وستحط‭ ‬الجولة‭ ‬المسرحية‭ ‬الرحال‭ ‬بعدة‭ ‬دول‭ ‬أوربية‭ ‬منها‭ ‬فرنسا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وإيطاليا،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬الجمهور‭ ‬المغربي‭ ‬خارج‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬عرض‭ ‬يقدم‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭أكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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