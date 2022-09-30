الرياضة
أزمة تذاكر تسبق قمة المحمدية والرجاء
جماهير الفريق الأخضر غاضبة بفعل الأثمنة استغل شباب المحمدية استضافته للرجاء الرياضي، اليوم (الجمعة)، لحساب الجولة الرابعة من البطولة، ورفع أثمنة التذاكر إلى درجة غير مسبوقة. وقرر شباب المحمدية الرفع من أثمنة قمته أمام الرجاء إذ حدد ثمن تذاكر المدرجات المكشوفة في 50 درهما، والمدرجات المغطاة فيأكمل القراءة »
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