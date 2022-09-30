الرياضة
تسهيلات لتنقل الجماهير إلى قطر
رحلات يومية مقابل 5آلاف درهم والتذكرة شرط ضروري وفرت جامعة كرة القدم، بالتنسيق مع الحكومة والخطوط الملكية المغربية تسهيلات لجماهير المنتخب الوطني للتنقل إلى قطر، لتشجيع الأسود في المونديال، الذي سينطلق في 20 نونبر. وحسب مصدر مسؤول بجامعة كرة القدم، فإن الرئيس فوزي لقجع عقد لقاء، صباحأكمل القراءة »
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