الصباح الفني
جمالي: بعض القرارات صعبة لكنها الأفضل
تقاسمت فاتي جمالي مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، صورا تجمعها بابنها، رغم أنها حرصت على إخفاء ملامحه. وارفقت جمالي الصور بتدوينة أثارت حيرة بعض متابعيها، لأنها كتبت فيها ما معناه أن بعض القرارات مؤلمة لكنها الأفضل للمستقبل. وحظيت خطوة جمالي بتفاعل الكثيرين منهم مشاهير مواقع التواصلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا