الرياضة
صدمة بعد “حريك” حارس مرمى بخريبكة
وثق العملية بفيديو انتشر على وسائل التواصل وتحذيرات من هروب جماعي للفئات الصغرى المهمشة فاجأ أشرف الهباري، حارس أمل أولمبيك خريبكة لكرة القدم، الجميع، بقراره ركوب قوارب الموت في اتجاه أوربا، ما خلف صدمة داخل فريقه وبين زملائه وعائلته. وعلمت “الصباح” أن مسؤولي خريبكة استغربوا لغيابه المتكررأكمل القراءة »
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