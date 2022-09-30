الصباح الفني
مديـح وسمـاع بفـاس
تسع فرق من خمس مدن في الدورة 23 للمهرجان الذي يحتفي بالزوايا تشارك 9 فرق للسماع والمديح من 5 مدن مغربية في الدورة 23 للمهرجان الوطني للمديح والسماح بفاس تنظمها جماعة فاس بشراكة مع مؤسسة تراث المدينة، طيلة 6 أيام بدء من 10 أكتوبر المقبل، تحت شعارأكمل القراءة »
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