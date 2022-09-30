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الصباح الفني

مديـح‭ ‬وسمـاع‭ ‬بفـاس

منذ 24 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬سابقة‭         (‬خاص‭)‬
تسع‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬23‭ ‬للمهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يحتفي‭ ‬بالزوايا تشارك‭ ‬9‭ ‬فرق‭ ‬للسماع‭ ‬والمديح‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬مدن‭ ‬مغربية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬23‭ ‬للمهرجان‭ ‬الوطني‭ ‬للمديح‭ ‬والسماح‭ ‬بفاس‭ ‬تنظمها‭ ‬جماعة‭ ‬فاس‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬تراث‭ ‬المدينة،‭ ‬طيلة‭ ‬6‭ ‬أيام‭ ‬بدء‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭أكمل القراءة »

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منذ 24 ثانية


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