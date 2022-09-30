الرياضة
استبعاد النجوم المغاربة من قرعة “الشان”
خلت قائمة نجوم الكرة الإفريقية المتوجين ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان”، المختارين لمراسيم سحب قرعة النسخة المقبلة، المقرر إجراؤها، غدا (السبت) بقاعة الأوبرا بالجزائر العاصمة، من أي اسم مغربي. وأثار غياب لاعبي الكرة المغربية من قائمة النجوم المختارين لسحب الكرة الإفريقية، الكثير من علامات الاستفهام، وكشفت تعمدأكمل القراءة »
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