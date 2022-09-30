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الصباح الفني

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منذ 13 دقيقة
العثور‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬الألماس عثر‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬الألماس،‭ ‬وجدوا‭ ‬أنه‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الماء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتغلغل‭ ‬في‭ ‬باطن‭ ‬الأرض‭ ‬بشكل‭ ‬أعمق‭ ‬مما‭ ‬كانوا‭ ‬يعتقدون‭ ‬سابقا‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬كوكبنا‭ ‬مغطى‭ ‬بالمياه،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭أكمل القراءة »

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منذ 13 دقيقة


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