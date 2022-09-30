الصباح الفني
لقطات
العثور على نوع نادر من الألماس عثر فريق من العلماء على نوع نادر من الألماس، وجدوا أنه يشير إلى أن الماء يمكن أن يتغلغل في باطن الأرض بشكل أعمق مما كانوا يعتقدون سابقا. ورغم أن أكثر من 70 في المائة من كوكبنا مغطى بالمياه، إلا أن هناكأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا