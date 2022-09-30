الرياضة
الثقافة تنذر “أديداس” بسبب قميص المحاربين
قررت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، توكيل محام مغربي للاحتجاج على سرقة جديدة تتعلق بالتراث المغربي، بعد ظهور أنماط من “الزليج المغربي” على قمصان المنتخب الجزائري، من إنتاج شركة “أديداس” الألمانية الخاصة بالألبسة الرياضية. وعلمت “الصباح”، أن الأمر حسب مصدر من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يتعلق بسرقة أنماطأكمل القراءة »
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