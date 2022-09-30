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وطنية

السنتيسي‭ ‬ينتقد‭ ‬دعاة‭ ‬رحيل‭ ‬العنصر

منذ 16 ثانية
السنتيسي‭ ‬طالب‭ ‬بترك‭ ‬القرار بيد‭ ‬العنصر‭ ‬ ‭(‬أرشيف‭)‬
رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭  ‬ اختار‭ ‬إدريس‭ ‬السنتيسي،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬للحركة‭ ‬الشعبية،‭ ‬تكسير‭ ‬الصمت‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭  ‬المؤتمر،‭ ‬وخلافة‭ ‬امحند‭ ‬العنصر‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرشح‭أكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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