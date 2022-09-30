وطنية
السنتيسي ينتقد دعاة رحيل العنصر
رئيس اللجنة التحضيرية قال إن المؤتمر سيد نفسه في انتخاب الأمين العام اختار إدريس السنتيسي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع عشر للحركة الشعبية، تكسير الصمت حول موضوع المؤتمر، وخلافة امحند العنصر على رأس الأمانة العامة، معبرا عن أمله في أن يكون هناك أكثر من مرشحأكمل القراءة »
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