الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “قد ينسى القلب من خانه، لكنه يتعذر عليه نسيان من أخلص له”. كارول كتبت الفنانة اللبنانية كارول سماحة تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “تكون السعادة أحيانا في ترك الأشياء أكثر من الحصول عليها”. سداسي كتبت الفنانة هند سداسيأكمل القراءة »
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