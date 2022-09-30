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الصباح الفني

قالوا

منذ 11 ثانية
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬قد‭ ‬ينسى‭ ‬القلب‭ ‬من‭ ‬خانه،‭ ‬لكنه‭ ‬يتعذر‭ ‬عليه‭ ‬نسيان‭ ‬من‭ ‬أخلص‭ ‬له‭”.‬ كارول كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬كارول‭ ‬سماحة‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬تكون‭ ‬السعادة‭ ‬أحيانا‭ ‬في‭ ‬ترك‭ ‬الأشياء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭”.‬ سداسي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬هند‭ ‬سداسي‭أكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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