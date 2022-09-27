العصبة تقرر تعديل موعد مباراة الوداد وبركان

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعديل برنامج مباريات الدورة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية “انوي”، بإجراء مباراة نادي الوداد الرياضي والنهضة الرياضية البركانية يوم الأحد القادم (الثامنة والنصف مساء) بالمركب الرياضي محمد الخامس عوض يوم الجمعة المقبل.

وذكرت العصبة، في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن هذا التعديل ، الذي يأتي إستجابة لطلب السلطات المحلية، يشمل أيضا تغيير الملعب الذي سيحتضن مباراة نادي الفتح الرياضي بنادي المغرب الفاسي، حيث ستدور أطوار هذه المقابلة بالملعب الكبير بمراكش في نفس التوقيت والتاريخ المعلن عنهما سلفا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تعيين ملعب البشير بالمحمدية لاحتضان المباراة التي ستجمع الشباب الرياضي السالمي ونادي أولمبيك خريبكة، دون أي تغيير في تاريخ وموعد انطلاقتها.