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عكرود في سينما المرأة
ستشارك الممثلة والمخرجة سناء عكرود في النسخة الخامسة من المهرجان الدولي لسينما المرأة بسلا من خلال فيلمها “ميوبيا”. وقالت عكرود على حسابها الرسمي على “إنستغرام” إن الفيلم تمت برمجة عرضه يوم ثامن وعشرين شتنبر الجاري بسينما هوليود على الساعة الثامنة والنصف مساء. وأضافت عكرود “لكل محبي السينماأكمل القراءة »
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