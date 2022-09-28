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اذاعة وتلفزيون

عكرود في سينما المرأة

منذ 20 دقيقة
 ستشارك الممثلة والمخرجة سناء عكرود في النسخة الخامسة من المهرجان الدولي لسينما المرأة بسلا من خلال فيلمها “ميوبيا”. وقالت عكرود على حسابها الرسمي على “إنستغرام” إن الفيلم تمت برمجة عرضه يوم ثامن وعشرين شتنبر الجاري بسينما هوليود على الساعة الثامنة والنصف مساء. وأضافت عكرود “لكل محبي السينماأكمل القراءة »

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منذ 20 دقيقة


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