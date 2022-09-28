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طاليس ونجاح “الإخوان”
عبر الفنان عبد العالي لمهر الملقب ب”طاليس”، عن اعتزازه وسعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم السينمائي “الإخوان”. وكتب طاليس على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “فخور جدا بنجاح أول تجربة سينمائية لي من خلال فيلم “الإخوان” من إخراج محمد أمين الأحمر وإنتاج إدريس شحتان”، مضيفا “الحمد للهأكمل القراءة »
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