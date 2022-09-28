الصباح الفني
الديفا: ليلة الرباط” أسعد ليالي حياتي
تقاسمت الفنانة سميرة سعيد، مع جمهورها، بعض تفاصيل حفلها بالرباط، والذي حضره، حسب ما أكدته الجهات المنظمة، أكثر من 200 ألف شخص. وقالت سعيد، بعد ساعات من انتهاء الحفل، إن يوم وقوفها أمام جمهورها بالمغرب، كان من أسعد أيام حياتها، إذ كتبت في تدوينة نشرتها على صفحتهاأكمل القراءة »
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