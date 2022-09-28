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الصباح الفني

الديفا‭: ‬ليلة‭ ‬الرباط‭”‬‭ ‬أسعد‭ ‬ليالي‭ ‬حياتي

منذ 10 ثواني
خلال‭ ‬حفل‭ ‬سميرة‭ ‬سعيد‭ ‬‭(‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
تقاسمت‭ ‬الفنانة‭ ‬سميرة‭ ‬سعيد،‭ ‬مع‭ ‬جمهورها،‭ ‬بعض‭ ‬تفاصيل‭ ‬حفلها‭ ‬بالرباط،‭ ‬والذي‭ ‬حضره،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬الجهات‭ ‬المنظمة،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬ وقالت‭ ‬سعيد،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬الحفل،‭ ‬إن‭ ‬يوم‭ ‬وقوفها‭ ‬أمام‭ ‬جمهورها‭ ‬بالمغرب،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أسعد‭ ‬أيام‭ ‬حياتها،‭ ‬إذ‭ ‬كتبت‭ ‬في‭ ‬تدوينة‭ ‬نشرتها‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭أكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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