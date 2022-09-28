وطنية
أثقاب مائية لتجاوز فراغ السدود
التساقطات الأخيرة لم تمنع تكثيف عمليات الحفر الاستكشافي وتعزيز أسطول الشاحنات الصهاريج تواصل وزارات الداخلية والتجهيز والفلاحة استنفار جبهات محاربة العطش رغم بداية موسم التساقطات، التي لن تؤثر على منسوب المياه في الآبار والسدود في الأمد القصير، في ظل ارتفاع أصوات الغضب الداعية إلى إعطاء الأولويةأكمل القراءة »
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