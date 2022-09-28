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وطنية

أثقاب‭ ‬مائية‭ ‬لتجاوز‭ ‬فراغ‭ ‬السدود

منذ 8 ثواني
جهود‭ ‬لمطابقة‭ ‬مياه‭ ‬الآبار‭ ‬والأثقاب‭ ‬لمعايير‭ ‬الجودة‭     (‬أرشيف‭)‬
التساقطات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لم‭ ‬تمنع‭ ‬تكثيف‭ ‬عمليات‭ ‬الحفر‭ ‬الاستكشافي‭ ‬وتعزيز‭ ‬أسطول‭ ‬الشاحنات‭ ‬الصهاريج‭ ‬ تواصل‭ ‬وزارات‭ ‬الداخلية‭ ‬والتجهيز‭  ‬والفلاحة‭ ‬استنفار‭ ‬جبهات‭ ‬محاربة‭ ‬العطش‭ ‬رغم‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬التساقطات،‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الآبار‭ ‬والسدود‭ ‬في‭ ‬الأمد‭ ‬القصير،‭ ‬في‭  ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬أصوات‭ ‬الغضب‭ ‬الداعية‭ ‬إلى‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭أكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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