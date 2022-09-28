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أســــــرة

الشكولاطة‭ ‬السوداء‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬التوتر

منذ ثانيتين
مفيدة‭ ‬للأطفال‭                              (‬خاص‭)‬
الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬مفيدة‭ ‬لمن‭ ‬يعانون‭ ‬الأرق شدد‭ ‬الدكتور‭ ‬لطفي‭ ‬الزغاري،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬والرياضة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تناول‭ ‬الشكولاطة‭ ‬السوداء،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬التوتر‭.‬ ‭”‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬نحتاج‭ ‬كثيرا‭ ‬إلى‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬والضغوطات‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬نعيشها،‭ ‬وتساعد‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أنواع‭ ‬كثيرة‭أكمل القراءة »

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منذ ثانيتين


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