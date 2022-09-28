أســــــرة
الشكولاطة السوداء للتخلص من التوتر
الدكتور الزغاري قال إنها مفيدة لمن يعانون الأرق شدد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في التغذية والرياضة ل”الصباح” على أهمية تناول الشكولاطة السوداء، مؤكدا أنها تساعد على التخلص من التوتر. ”في الوقت الراهن نحتاج كثيرا إلى التخلص من التوتر والضغوطات اليومية التي نعيشها، وتساعد في ذلك أنواع كثيرةأكمل القراءة »
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