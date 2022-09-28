الرياضة
عجمان يريد الهدهودي
رفض المكتب المسير للرجاء الرياضي، عرضا من عجمان الإماراتي، بخصوص ضم مدافع الفريق مروان الهدهودي إلى صفوفه. وحسب معلومات “الصباح”، فإن عرض الفريق الإماراتي كان قيما من الناحية المالية، غير أن مسؤولي الرجاء اعتبروا أن الوقت غير مناسب لمناقشة عروض بهذا الحجم، وأن الأولوية لإعادة الفريق إلىأكمل القراءة »
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