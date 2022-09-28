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وطنية

حموشي‭ ‬ينتصر‭ ‬لشكايات‭ ‬المرتفقين

منذ 7 ثواني
وجه‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬حموشي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬مذكرة‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬المصالح‭ ‬الأمنية‭ ‬اللاممركزة،‭ ‬تضمنت‭ ‬تعليمات‭ ‬صارمة‭ ‬تقضي‭ ‬بضرورة‭ ‬التعامل‭ ‬الفوري‭ ‬والإيجابي‭ ‬مع‭ ‬شكايات‭ ‬المواطنين‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها،‭ ‬سواء‭ ‬أمام‭ ‬دوائر‭ ‬الشرطة،‭ ‬أو‭ ‬مصالح‭ ‬المداومة‭ ‬المتوفرة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وطيلة‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬بجميع‭ ‬مصالح‭أكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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