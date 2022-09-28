وطنية
حموشي ينتصر لشكايات المرتفقين
وجه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، أول أمس (الاثنين)، مذكرة إلى كافة المصالح الأمنية اللاممركزة، تضمنت تعليمات صارمة تقضي بضرورة التعامل الفوري والإيجابي مع شكايات المواطنين التي يتم تقديمها، سواء أمام دوائر الشرطة، أو مصالح المداومة المتوفرة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بجميع مصالحأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا