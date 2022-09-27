وفد من رجال أعمال ألمان يزور طنجة

قام وفد من رجال أعمال ألمان بزيارة عمل لمدينة طنجة لاستكشاف فرص الاستثمار والاطلاع على مؤهلات المنطقة الاقتصادية واللوجستية.

واستقبل مسؤولو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الاثنين، وفدا ألمانيا من منطقة بريمن (شمال غرب)، وذلك في إطار جهود تعزيز علاقات التعاون بين الجهتين، وذلك بحضور السفير الألماني بالمغرب روبيرت دولغير والقنصل الشرفي الألماني بطنجة زهير مكور.

وضم الوفد الألماني ممثلي غرفة بريم و بريميرهافن فولكمار هير وكارولين ستورتمان، وممثلي غرفة سطاد هوبير بوني وممثلي مؤسسة “بريمين إنفيست ” السيد هوربت بوهني، ممثلا لغرفة سطاد و السيد كلاس فوغيدين، ممثلا عن مؤسسة “Bremen Invest”، إضافة إلى أندرياس فينتسيل مدير الغرفة التجارية الألمانية بالمغرب.

وقد كان اللقاء، حسب بلاغ للغرفة، فرصة للتعرف على المؤهلات الاقتصادية والبنيات التحتية التي تزخر بها مختلف مدن وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وتقديم فرص الاستثمار والشراكة الاقتصادية التي تتوفر عليها في مختلف القطاعات، كما تم تقديم عرض حول دور الغرفة الجهوية في مواكبة المقاولات الوطنية والدولية وتعزيز الجاذبية الترابية للجهة.

كما تدارس اللقاء سبل التنسيق و التعاون بين المؤسسات الجهوية و نظيراتها الألمانية.

وفي السياق ذاته، جرى لقاء بين رئيس مجلس طنجة منير الليموري والوفد الألماني، تم خلاله التداول بخصوص توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين مدينتي طنجة و بريمن، إضافة لتسطير برنامج عمل مشترك مع مختلف المتدخلين من الجانبين الألماني و المغربي.

واطلع الوفد الألماني بمقر المركز الجهوي للاستثمار على مناخ الأعمال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما تم تبادل الآراء حول التجربتين الألمانية و المغربية في مجال التسويق الترابي ومواكبة حاملي المشاريع و المستثمرين.