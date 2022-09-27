أســــــرة
خطوات مهمة
تساعد ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم على تحسين توصيل الأوكسجين والعناصر الغذائية إلى خلايا الجسم عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، الأمر الذي يعد من الخطوات المهمة للالتهام الذاتي. وتساعد الرياضة على تحسين نقل المستقلبات الالتهابية المعبأة والمتدهورة والمخلفات الثانوية، كما يكون لتحسين الأوكسجين آثار إيجابيةأكمل القراءة »
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