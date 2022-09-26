حوادث
عصابة للكنوز تدنس مقبرة الغفران
تورطت في اختطاف شابة وتعذيبها بطقوس شيطانية والدرك يطارد شبكة الزئبق الأحمر ساهم تفكيك عصابة للكنوز، أخيرا، من قبل درك الهراويين بالبيضاء، ضبط أفرادها الخمسة متلبسين بالتنقيب عن كنز بمقبرة الغفران بالبيضاء، في رفع اللبس عن مجموعة من الأحداث الغامضة، التي سجلت ضد مجهول في الفترة الأخيرة،أكمل القراءة »
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