حوادث
الدرك يحرر فتاة من الاحتجاز
أحالت مصالح الدرك الملكي التابعة لبوسكورة، الخميس الماضي، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، مشتبها فيه عرض فتاة يقل عمرها عن 18 سنة للاغتصاب والاحتجاز لمدة يومين. ووفق إفادة مصادر من دوار الحوامي ببوسكورة الذي كان مسرحا للجريمة، فإن الفتاة تبلغ من العمر 17 سنة، استدرجهاأكمل القراءة »
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