حوادث
10 سنوات لمتهم بالسطو على وكالة للأموال
طرد من دولة أوربية وأضرم النار في ملابسه بعد تنفيذه الجريمة قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بمؤاخذة متهم بالسرقة، وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بجناية السرقة الموصوفة المقرونة بظرف استعمال السلاح طبقا للفصلأكمل القراءة »
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