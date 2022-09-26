حوادث
القوة العمومية لإحضار رئيس جماعة
علمت “الصباح” أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي أمر، أخيرا، بإحضار رئيس جماعة سيدي العروسي بإقليم الصويرة، بواسطة القوة العمومية من أجل استنطاقه في تهم تتعلق ب”التزوير في محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عمومية”. وأضافت المصادر أن الأمر بالإحضار بالقوة العمومية جاء بعد أن تخلف الرئيس عنأكمل القراءة »
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