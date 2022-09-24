الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الكاتب واسيني الأعرج في “فيسبوك” “وحدها تستحق الحب والاشتهاء، الأمكنة التي تملؤني، والوجوه التي أحب، والمساحات التي تسكنني، والأفراح التي تشبهني، وحتى السخرية التي تجعلني أضحك من الآخرين ومن نفسي وأنا أكتب”. لمجرد كتب الفنان سعد لمجرد على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “لا تتوقعأكمل القراءة »
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