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الصباح الفني

قالوا

منذ 14 ثانية
الأعرج كتب‭ ‬الكاتب‭ ‬واسيني‭ ‬الأعرج‭ ‬في‭ “‬فيسبوك‭” “‬وحدها‭ ‬تستحق‭ ‬الحب‭ ‬والاشتهاء،‭ ‬الأمكنة‭ ‬التي‭ ‬تملؤني،‭ ‬والوجوه‭ ‬التي‭ ‬أحب،‭ ‬والمساحات‭ ‬التي‭ ‬تسكنني،‭ ‬والأفراح‭ ‬التي‭ ‬تشبهني،‭ ‬وحتى‭ ‬السخرية‭ ‬التي‭ ‬تجعلني‭ ‬أضحك‭ ‬من‭ ‬الآخرين‭ ‬ومن‭ ‬نفسي‭ ‬وأنا‭ ‬أكتب‭”.‬ لمجرد كتب‭ ‬الفنان‭ ‬سعد‭ ‬لمجرد‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬لا‭ ‬تتوقع‭أكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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