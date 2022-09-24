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بدأ مشروعا في طنجة فانتهى في السجن
قصة مستثمر مغربي شيد صرحا سياحيا بملايين الدراهم اصطدم بالبيروقراطية الإدارية تعتبر طنجة من الوجهات المتوسطية المفضلة لدى عدد من المستثمرين العالميين، بفضل إطلاق العديد من المشاريع المهيكلة الكبرى، من قبيل المركب المينائي طنجة المتوسط والميناء الترفيهي والقطار فائق السرعة “البراق”، ما جعلها تصنف حاليا، وفقا لتقريرأكمل القراءة »
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