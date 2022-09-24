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ملف الصباح

بدأ‭ ‬مشروعا‭ ‬في‭ ‬طنجة‭ ‬فانتهى‭ ‬في‭ ‬السجن

منذ 17 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬المتوقف‭       (‬ايت‭ ‬الرموش‭)‬
قصة‭ ‬مستثمر‭ ‬مغربي‭ ‬شيد‭ ‬صرحا‭ ‬سياحيا‭ ‬بملايين‭ ‬الدراهم‭ ‬اصطدم‭ ‬بالبيروقراطية‭ ‬الإدارية تعتبر‭ ‬طنجة‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬المتوسطية‭ ‬المفضلة‭ ‬لدى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬العالميين،‭ ‬بفضل‭ ‬إطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المهيكلة‭ ‬الكبرى،‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬المركب‭ ‬المينائي‭ ‬طنجة‭ ‬المتوسط‭ ‬والميناء‭ ‬الترفيهي‭ ‬والقطار‭ ‬فائق‭ ‬السرعة‭ “‬البراق‭”‬،‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬تصنف‭ ‬حاليا،‭ ‬وفقا‭ ‬لتقرير‭أكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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