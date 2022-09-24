وطنية
مؤتمر دولي لسحب البساط من “بوليساريو”
شخصيات إسبانية تدعم جهود حركة «صحراويون من أجل السلام» بديلا عن الجبهة نزلت شخصيات إسبانية عديدة بثقلها في المؤتمر الدولي الأول للسلم والأمن في الصحراء، الذي بادرت حركة “صحراويون من أجل السلام” بعقده أول أمس (الخميس) بلاس بالماس، تحت شعار “ملكى أهل الصحراء”، إلى جانب شيوخ قبائلأكمل القراءة »
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