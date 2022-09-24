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وطنية

مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬لسحب‭ ‬البساط‭ ‬من‭ “‬بوليساريو‭”‬

منذ دقيقتين
شخصيات‭ ‬إسبانية‭ ‬تدعم‭ ‬جهود‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬صحراويون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬بديلا‭ ‬عن‭ ‬الجبهة نزلت‭ ‬شخصيات‭ ‬إسبانية‭ ‬عديدة‭ ‬بثقلها‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الأول‭ ‬للسلم‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬الصحراء،‭ ‬الذي‭ ‬بادرت‭ ‬حركة‭ “‬صحراويون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭” ‬بعقده‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭) ‬بلاس‭ ‬بالماس،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬ملكى‭ ‬أهل‭ ‬الصحراء‭”‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شيوخ‭ ‬قبائل‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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