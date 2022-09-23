إيقاف “مختطف طفلة القنيطرة” أثناء هروبه بقارب صيد

أسفرت الأبحاث والتحريات، التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، مدعومة بالخبرات التقنية وعمليات التشخيص البصري، عن تحديد الهوية الكاملة للشخص المشتبه في تورطه في اختطاف طفلة قاصر تبلغ من العمر خمس سنوات، والتي تم العثور عليها صباح اليوم في وضعية صحية سليمة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية استغلال المعطيات التعريفية للمشتبه فيه، البالغ من العمر 37 سنة، مكنت من تحديد مكان تواجده في قارب للصيد البحري يعمل على متنه، والذي كان قد غادر الميناء ويتواجد في عرض البحر، وهو ما استدعى التنسيق مع الدرك البحري من أجل توقيف المشتبه فيه خلال فترة إبحاره.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أوضحت أنه من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني البين والهجرة غير المشروعة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد خلفيات ودوافع اختطافه للفتاة القاصر، وكذا الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.