ملف الصباح
مقاولون شباب يواجهون عوائق الاستثمار
”العين بصيرة واليد قصيرة”، “ماكرهناش نكبرو المشروع ونخدموا كاع الشباب ولكن مساطر الاستثمار كتخلي المقاول فبلاصتو يالله مكافي مع راسو” “تشجيع الاستثمار واقع صعب المنال خصوصا للمقاولات الصغيرة حيت كاينة منافسة من قبل الحيتان الكبيرة”…عبارات تكشف حجم الاحتقان الذي يسود أوساط المقاولين الصغار الذين يعتبرون أنفسهم ضحيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا