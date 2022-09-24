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ملف الصباح

مقاولون‭ ‬شباب‭ ‬يواجهون‭ ‬عوائق‭ ‬الاستثمار‭ ‬

منذ 11 ثانية
‭”‬العين‭ ‬بصيرة‭ ‬واليد‭ ‬قصيرة‭”‬،‭ “‬ماكرهناش‭ ‬نكبرو‭ ‬المشروع‭ ‬ونخدموا‭ ‬كاع‭ ‬الشباب‭ ‬ولكن‭ ‬مساطر‭ ‬الاستثمار‭ ‬كتخلي‭ ‬المقاول‭ ‬فبلاصتو‭ ‬يالله‭ ‬مكافي‭ ‬مع‭ ‬راسو‭” “‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬واقع‭ ‬صعب‭ ‬المنال‭ ‬خصوصا‭ ‬للمقاولات‭ ‬الصغيرة‭ ‬حيت‭ ‬كاينة‭ ‬منافسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحيتان‭ ‬الكبيرة‭”…‬عبارات‭ ‬تكشف‭ ‬حجم‭ ‬الاحتقان‭ ‬الذي‭ ‬يسود‭ ‬أوساط‭ ‬المقاولين‭ ‬الصغار‭ ‬الذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنفسهم‭ ‬ضحية‭أكمل القراءة »

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