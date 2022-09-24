وطنية
غوتيريش يشيد بدور المغرب في الأمم المتحدة
أخنوش: الرباط تلتزم بدعم جهود الأمين العام في ملف الصحراء أشاد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالدور الهام الذي يضطلع به المغرب في مختلف ملفات أجندة الأمم المتحدة، مجددا امتنانه للمملكة لدعمها الفاعل لمبادرات ومقترحات الأمين العام بهدف إعطاء دينامية جديدة للمنظمة ومواجهة التحديات العالمية.أكمل القراءة »
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