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وطنية

غوتيريش‭ ‬يشيد‭ ‬بدور‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة

منذ 9 ثواني
أخنوش‭ ‬رفقة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭                                           (‬خاص‭)‬
أخنوش‭: ‬الرباط‭ ‬تلتزم‭ ‬بدعم‭ ‬جهود‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الصحراء‭ ‬ أشاد‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بالدور‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬ملفات‭ ‬أجندة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مجددا‭ ‬امتنانه‭ ‬للمملكة‭ ‬لدعمها‭ ‬الفاعل‭ ‬لمبادرات‭ ‬ومقترحات‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بهدف‭ ‬إعطاء‭ ‬دينامية‭ ‬جديدة‭ ‬للمنظمة‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭.أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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