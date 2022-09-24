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ملف الصباح

منتخبون‭ ‬بآسفي‭ ‬يرفعون‭ “‬الفيتو‭” ‬

منذ 5 ثواني
تبددت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لآسفي،‭ ‬وكأن‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الشأن‭ ‬العام‭ ‬بهذا‭ ‬الإقليم،‭ ‬يأبون‭ ‬أن‭ ‬تتحرك‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬بهذا‭ ‬الإقليم،‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬شتى‭ ‬صور‭ ‬التهميش‭ ‬والإقصاء‭.‬ وظلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأجيال‭ ‬تتساءل‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬وضع‭ “‬حواجز‭” ‬أمام‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقار،‭ ‬وعدم‭ ‬ولوجهم‭ ‬لمدينة‭ ‬آسفي،‭أكمل القراءة »

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منذ 5 ثواني


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