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الصباح الفني

مهرجان‭ ‬الآلات‭ ‬الوترية‭ ‬بالرباط

منذ دقيقة واحدة
الثلاثي‭  ‬أرتيو‭              (‬خاص‭)‬
ستحتضن‭ ‬الرباط‭ ‬من‭ ‬سابع‭ ‬عشر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬إلى‭ ‬ثاني‭ ‬وعشرين‭ ‬منه،‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للآلات‭ ‬الوترية‭.‬ وتحتضن‭ ‬قاعة‭ ‬باحنيني‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحفلات‭ ‬المنظمة،‭ ‬احتفاء‭ ‬بالذكرى‭ ‬الفضية‭ ‬ومرور‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للآلات‭ ‬الوترية‭.‬ وينظم‭ ‬المهرجان‭ ‬بشراكة‭أكمل القراءة »

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