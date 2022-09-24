الصباح الفني
مهرجان الآلات الوترية بالرباط
ستحتضن الرباط من سابع عشر أكتوبر المقبل إلى ثاني وعشرين منه، فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من المهرجان الدولي للآلات الوترية. وتحتضن قاعة باحنيني التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل مجموعة من الحفلات المنظمة، احتفاء بالذكرى الفضية ومرور ربع قرن على تأسيس المهرجان الدولي للآلات الوترية. وينظم المهرجان بشراكةأكمل القراءة »
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