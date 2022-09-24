الصباح الفني
معرض الشارقة للكتاب يعود
الدورة 41 للتظاهرة تحمل شعار «كلمة للعالم»وتحتفي بإيطاليا تنطلق فعاليات الدورة الـ 41 من “معرض الشارقة الدولي للكتاب” في الفترة ما بين 2 و13 نونبر، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار “كلمة للعالم” مجددةً بذلك رسالة المعرض في تقديم المشروع الثقافي لإمارة الشارقة، وتعزيز وعي المجتمعات بقوةأكمل القراءة »
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