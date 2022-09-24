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الصباح الفني

معرض‭ ‬الشارقة‭ ‬للكتاب‭ ‬يعود

منذ دقيقة واحدة
جانب‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬سابقة‭                             (‬خاص‭)‬
الدورة‭ ‬41‭ ‬للتظاهرة‭ ‬تحمل‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬كلمة‭ ‬للعالم»وتحتفي‭ ‬بإيطاليا تنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭ ‬41‭ ‬من‭ “‬معرض‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭” ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬و13‭ ‬نونبر،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬إكسبو‭ ‬الشارقة،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬كلمة‭ ‬للعالم‭” ‬مجددةً‭ ‬بذلك‭ ‬رسالة‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المشروع‭ ‬الثقافي‭ ‬لإمارة‭ ‬الشارقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬وعي‭ ‬المجتمعات‭ ‬بقوة‭أكمل القراءة »

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