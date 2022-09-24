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الصباح الفني

‭”‬متبدلتش‭” ‬جديد‭ ‬عمور

منذ دقيقتين
أعلن‭ ‬المغني‭ ‬حاتم‭ ‬عمور‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬ستحمل‭ ‬عنوان‭ “‬متبدلتش‭”.‬ ‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصور‭ ‬الأغنية‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬عمور‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬تفاصيل‭ ‬كثيرة‭ ‬تخص‭ ‬عمله‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭.‬ وحرص‭ ‬صاحب‭ “‬بلا‭ ‬عنوان‭” ‬الترويج‭ ‬لأغنيته‭ ‬الجديدة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صفحاته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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