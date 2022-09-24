الصباح الفني
”متبدلتش” جديد عمور
أعلن المغني حاتم عمور العودة إلى الساحة الفنية، بأغنية جديدة قال إنها ستحمل عنوان “متبدلتش”. ويتوقع أن تصور الأغنية على طريقة فيديو، علما أن عمور لم يكشف تفاصيل كثيرة تخص عمله الفني الجديد. وحرص صاحب “بلا عنوان” الترويج لأغنيته الجديدة، من خلال صفحاته الرسمية على مواقعأكمل القراءة »
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