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الرياضة

أزمة بالأولمبي بعد رباعية السنغال

منذ 56 ثانية
المنتخب الوطني نجا من حصة أثقل ومخاوف من المستقبل تلقى المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة ضربة قاسية، أمام نظيره السنغالي، بأربعة أهداف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الخميس)، لحساب استعداداتهما لنهــائيات كأس إفريقيا. وأحدثت الهزيمة رجة قوية بالمنتخب الأولمبي، وزادت من الضغط الموضوع علىأكمل القراءة »

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منذ 56 ثانية


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