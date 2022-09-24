الرياضة
ياجور يغيب عن السريع
يفتقد سريع وادي زم، مهاجمه محسن ياجور، خلال المباراة التي تجرى اليوم (السبت)، أمام أولمبيك الدشيرة، بملعب محند زعيطيط بتراست، لحساب الدورة الثالثة من بطولة القسم الثاني. ولن يعتمد محمد البكاري على ياجور الذي اقترب من الشفاء التام، خوفا عليه من الأرضية الاصطناعية، وتمكينه من حضور ديربيأكمل القراءة »
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