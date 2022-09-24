الرياضة
رسالة رياضية: الخارجون عن القانون
تدريب الحسين عموتة للوداد الرياضي والمنتخب الوطني الأولمبي غير قانوني، حتى لو حصل عل رخصة الجامعة، كما يقول الرئيس سعيد الناصري. في سنوات مضت، درب مدربون كثر أندية ومنتخبات في وقت واحد، مثل المهدي فاريا وأنطونيو أنجيليلو (الجيش الملكي والمنتخب الوطني)، لكن تغيرت أشياء كثيرة بعد ذلك،أكمل القراءة »
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