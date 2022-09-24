الرياضة
الرشاد يطلب اللجوء بمولاي رشيد
طلب الرشاد البرنوصي إجراء التداريب والمباريات بملعب مولاي رشيد بالبيضاء، بسبب الظروف الصعبة بملعب سيدي مومن، الذي يستغله منذ هدم ملعبه القديم بسيدي البرنوصي قبل ثلاثة مواسم. وحصل الرشاد على الضوء الأخضر لإجراء حصتين تدريبيتين بملعب مولاي رشيد، في انتظار حصوله على الموافقة الرسمية من السلطات، بشأنأكمل القراءة »
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