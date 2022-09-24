الأولى
ابتزاز قطر بـ “عقال” حقوق الإنسان
هيآت دولية هدفها إفشال المونديال خدمة لمصالح حكوماتها الأوربية كلما اقترب موعد إطلاق صافرة انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم بقطر، كلما اشتد سعار هيآت تمتلك رصيدا حافلا في سجل ابتزاز الدول باسم “حقوق الإنسان”. تبدو حكاية قطر مع هيآت حقوقية دولية مستنسخة، فالمغاربة لهم قصص معأكمل القراءة »
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