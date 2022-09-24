fbpx
الرياضة

الكبير يربح النقاط

منذ 10 دقائق
15 December 2021, Qatar, Doha: Tunisia's head coach Mondher Kebaier gestures on the touchline during the FIFA Arab Cup semifinal soccer match between Tunisia and Egypt at Stadium 974. Photo: Ayman Aref/dpa - Photo by Icon sport - Doha (Qatar)
قدم برنامجا وشروطا أقنعت البدراوي وحظوظه تتضاعف بات التونسي منذر الكبير الأقرب إلى تدريب الرجاء الرياضي، خلفا لفوزي البنزرتي. وكشفت معطيات حصلت عليها «الصباح» أن منذر الكبير اجتمع مع الرئيس عزيز البدراوي، وقدم له برنامجه وتصوره لطريقة عمله، الأمر الذي جعل الرئيس يقتنع بمشروعه إلى حد كبير.أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى