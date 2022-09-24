الرياضة
الكبير يربح النقاط
قدم برنامجا وشروطا أقنعت البدراوي وحظوظه تتضاعف بات التونسي منذر الكبير الأقرب إلى تدريب الرجاء الرياضي، خلفا لفوزي البنزرتي. وكشفت معطيات حصلت عليها «الصباح» أن منذر الكبير اجتمع مع الرئيس عزيز البدراوي، وقدم له برنامجه وتصوره لطريقة عمله، الأمر الذي جعل الرئيس يقتنع بمشروعه إلى حد كبير.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا