الصباح الفني
لقطات
المال مقابل السكن في جزيرة أصبحت جزيرة سردينيا الإيطالية أحدث بقعة في إيطاليا تقدم المال للناس للانتقال إليها، في ظل الهجرة المتزايدة لشبابها. وتعد الجزيرة الغارقة في الثقافة موطنا للبحار الفيروزية والشواطئ الرملية البيضاء، لكن الشباب يبتعدون عنها للعثور على عمل. وأشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا