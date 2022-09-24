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الصباح الفني

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منذ 3 ثواني
المال‭ ‬مقابل‭ ‬السكن‭ ‬في‭ ‬جزيرة أصبحت‭ ‬جزيرة‭ ‬سردينيا‭ ‬الإيطالية‭ ‬أحدث‭ ‬بقعة‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬تقدم‭ ‬المال‭ ‬للناس‭ ‬للانتقال‭ ‬إليها،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الهجرة‭ ‬المتزايدة‭ ‬لشبابها‭. ‬وتعد‭ ‬الجزيرة‭ ‬الغارقة‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬موطنا‭ ‬للبحار‭ ‬الفيروزية‭ ‬والشواطئ‭ ‬الرملية‭ ‬البيضاء،‭ ‬لكن‭ ‬الشباب‭ ‬يبتعدون‭ ‬عنها‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬عمل‭. ‬وأشارت‭ ‬صحيفة‭ ‬الإندبندنت‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭أكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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