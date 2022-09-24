ملف الصباح
25 سنة من الانتظار
اكترى عقارا ووالي جهة فاس عوضه بآخر ومؤسسة الوسيط نصحت بجبر الضرر دون جدوى لا يمكن لأحد تصور أن يطول انتظار مستثمر عقدين ونصف عقد دون أن يترجم حلمه بإطلاق مشروع استثماري في الواقع أو ينفع استنجاده بمختلف المسؤولين. لكن ذلك حدث بفاس حيث تاه مستثمر بينأكمل القراءة »
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