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ملف الصباح

25‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬الانتظار

منذ دقيقتين
إقبار‭ ‬مشاريع‭ ‬لمستثمر‭ ‬أوصلته‭  ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬نفسية‭ (‬أرشيف‭)‬
اكترى‭ ‬عقارا‭ ‬ووالي‭ ‬جهة‭ ‬فاس‭ ‬عوضه‭ ‬بآخر‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الوسيط‭ ‬نصحت‭ ‬بجبر‭ ‬الضرر‭ ‬دون‭ ‬جدوى لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬تصور‭ ‬أن‭ ‬يطول‭ ‬انتظار‭ ‬مستثمر‭ ‬عقدين‭ ‬ونصف‭ ‬عقد‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يترجم‭ ‬حلمه‭ ‬بإطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬استثماري‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬أو‭ ‬ينفع‭ ‬استنجاده‭ ‬بمختلف‭ ‬المسؤولين‭. ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬حدث‭ ‬بفاس‭ ‬حيث‭ ‬تاه‭ ‬مستثمر‭ ‬بين‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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