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وطنية

غرفة‭ ‬البيضاء‭ ‬تحرج‭ ‬أمناء‭ ‬التحالف

منذ 15 ثانية
ضغطوا‭ ‬على‭ ‬قيادات‭ ‬الجهة‭ ‬لتحرير‭ ‬بلاغ‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الورطة‭ ‬ودعم‭ ‬مرشح‭ ‬واحد‭ ‬باسم‭ ‬الأغلبية أحرج‭ ‬أعضاء‭ ‬وقيادات‭ ‬جهوية‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الرباعي‭ ‬المشكل‭ ‬حول‭ ‬الأغلبية‭ ‬العددية‭ ‬لغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬والخدمات‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬الأمناء‭ ‬العامين‭ ‬للتجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار‭ ‬والأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬والاستقلال‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاشتراكي،‭ ‬خصوصا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لـ‭”‬البام‭” ‬الذي‭ ‬أصدر‭ ‬توجيها،‭أكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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