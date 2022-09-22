وطنية
غرفة البيضاء تحرج أمناء التحالف
ضغطوا على قيادات الجهة لتحرير بلاغ الخروج من الورطة ودعم مرشح واحد باسم الأغلبية أحرج أعضاء وقيادات جهوية في التحالف الرباعي المشكل حول الأغلبية العددية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء، الأمناء العامين للتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، خصوصا الأمين العام لـ”البام” الذي أصدر توجيها،أكمل القراءة »
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