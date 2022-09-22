الأولى
ضبط رشاو بالـ “بيتكوين”
المسؤولون المرتشون يعتبرون العملات الافتراضية آمنة ضبطت أجهزة المراقبة المالية حسابات بالعملة الافتراضية “بيتكوين” تعود لشركات ناشئة. وأفادت مصادر أنه تبين، بعد تعميق الأبحاث، أن هذه الشركات مجرد واجهة، إذ تتكفل فقط بإنشاء وتدبير محفظات افتراضية لفائدة جهات أخرى. وأكدت المصادر ذاتها أن بعض المسؤولين المرتشين أصبحواأكمل القراءة »
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