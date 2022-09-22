الأولى
الإكراه المالي يهدد استثمارات بمراكش
الحجز على رخص للسكن بالجماعة قبل دفع مبالغ ضخمة تحت بند “المساهمة في التنمية” تتفرض مصالح جماعة مراكش على عدد من المستثمرين، المغاربة والأجانب، وأصحاب مشاريع مسلمة الأشغال، على “المساهمة” بمبالغ مالية، دون سند قانوني واضح، مقابل تسلم الرخص النهائية للاستغلال والسكن. ووضعت الجماعة على المنصة الرقميةأكمل القراءة »
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