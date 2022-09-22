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إسبانيا تسحب جنسيات مغاربة نافذين
أحكام قضائية همت 22 ضمنهم سياسيون ورجال أعمال ومنتخبون سابقون ومتهمون بغسل الأموال قال مصدر مطلع لـ “الصباح” إن السجل المدني الإسباني شرع في إجراءات سحب الجنسية الإسبانية عن 22 مغربيا، منهم سياسيون ومنتخبون سابقون، وآخرون تحوم شبهات حول علاقتهم بشبكات تبييض الأموال، خاصة في الجنوب الإسبانيأكمل القراءة »
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